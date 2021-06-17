Türkiye Gövdesinde el figürü bulunan ağaç koruma altına alındı

Gövdesinde el figürü bulunan ağaç koruma altına alındı

Türkiye

Gövdesinde el figürü bulunan ağaç koruma altına alındı

Bartın Hasankadı beldesinde gövdesinde el figürü oluşan gürgen ağacı koruma altına alındı.

17 Haziran 2021, Perşembe 10:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hasankadı Belde Belediyesi’nin MHP’li meclisi üyesi Zülkari Ceylan, geçen yıl temmuz ayında ormanda gezerken Baydanlar Küme Evleri mevkisinde bir gürgen ağacının gövdesindeki el figürünü gördü. Ağacı fotoğraflayan Ceylan, sosyal medya hesabından paylaşınca büyük ilgi gördü. Hasankadı Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler ağacın yanına koruma altına alındığı belirten tabela koydu.


Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, “Arkadaşımız bu ilginç ağacı gördükten sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Bu fotoğraf çok büyük ilgi görmüştü. Sonrasında beldemize çok sayıda insan bu ağacı görmeye geldi. Gürgen ağacımız o günden sonra çok fazla ilgi çekti. Şimdi de Orman İşletme Şefliğimiz bu ağacı koruma altına aldı. Yine beldemizde 400 yıllık koruma altında olan çınar ağacımız ile kırlangıç şelalemizdeki kalpli kayamız var. Bu turizm değerleri beldemize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Herkesi el figürlü gürgen ağacımızı görmeye davet ediyoruz” dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Eksik olsun
Rauf Tamer
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Oral Çalışlar
HDP ve siyaset…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
NATO, Türkiye Afganistan
Murat Çelik
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika haberi: Pazar günü sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama