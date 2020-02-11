Göyne barajı buzla kaplandı

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki, dere, çay ve barajlar dondu. Doğanın tamamen beyaz örtüyle kaplı olduğu ve sıcaklığın sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü Erzincan'ın Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi de buzla kaplandı.

Dondurucu soğuklar yaşanıyor

Drone ile havadan görüntülenen ve güzel manzaraların oluştuğu barajın buzla kaplı yüzeyinde bazı kişiler yürüyerek fotoğraf çektirdi. Yaz mevsiminde yaklaşık 48 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı. Baraj gölündeki doğal güzelliği görmeye gelen vatandaşlardan Vehbi Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede dondurucu soğukların yaşandığını söyledi.

Yüzeyi buzla kaplanan gölün, seyrine doyumsuz güzellikler oluşturduğunu ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"Erzincan'ın nadide güzel yerlerinden biri olan Göyne Barajı'nın buz tuttuğunu duyunca gelip bu doğal güzelliği görmek istedim. Yaz aylarında özellikle ailemizle buraya pikniğe gelip balık tutarız. Şimdi ise hava sıcaklığının düşmesiyle barajın tamamen buz tuttuğunu gördüm. Tabi baraj gölünün donması seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Herkesi burayı gelip bu güzelliği görmesini tavsiye ediyorum."