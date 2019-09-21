Göz altı morlukları nasıl geçer?

Op.Dr. Şeyda Atabay, göz altı morluklarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Göz altı morlukları, hastalar tarafından özellikle rahatsız olunan ve çözüm aranan bir durumdur. Hastaların en çok şikayet ettiği durum, çevresinden hasta mısın yorgun musun ilaç mı kullanıyorsun sözleri ile kendilerini kötü hissetmeleridir.

KAPATICI BAĞIMLILIĞI

Bu bölgedeki morluğu kapatmak için sıkça kapatıcılar kullandıklarını adeta kapatıcıya bağımlı olduklarını söylemektedirler. Göz çevresi cildi oldukça hassas bir alandır. Vücudun en ince cilt tabakalarından biridir. Yaş ilerledikçe göz kapakları çilt dokusu giderek incelmeye başlar. Özellikle göz altı cilt dokusu incelerek kırışıklık belirtileri göstermeye , alttaki damar refleleri görünür olmaya başlar.

PEK ÇOK ETKEN ALEYHİMİZE ÇALIŞIYOR

Yaş , yerçekimi, genetik faktörler , sigara kullanımı, kronik kapatıcı benzeri makyaj ürünleri kullanımı, göz çevresi cilt tabakasının iyi temizlenmemesi, uykusuzluk, sistemik hastalıklar , sinüzit , atopik bünye, allerjik hastalıklar gibi pek çok etken aleyhimize çalışmaktadır.

ÇİÇEK YETİŞTİRMEK GİBİ ÖZEN İSTEYEN BİR DURUM

Göz çevresi dokularının iyi anlandığında tedavi etmenin çok güç olmadığını ifade eden Op.Dr. Atabay, “Tabi ki bu bir çiçek yetiştirmek gibi hep özen isteyen bir durumdur. Cilt ve cilt altı dokuların eksiklerini belirlemek ihtiyacına göre tedavisini planlamak oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Göz altı dolguları burada elimizi oldukça güçlendirmektedir. Göz altı bölgesi oldukça karmaşık ve önemli yapılar içermesi nedeniyle yapılacak uygulama kanül ile olmalıdır.

MEZOTERAPİ UYGULAMARI İŞE YARIYOR

Dolguların içerdiği kollojen katkısı bölgeyi hacimsel olarak tedavi ederken, ek olarak içerdiği protein, vitamin , aminoasitler bu bölgede ve cilt dokusunda iyileştirici ve tedavi edici etki yapmaktadır. Ayrıca cilt dokusunda pigmentasyon varlığı sebebiyle göz altı morluğu olan hastalarda özel ürünler ile mezoterapi uygulamaları oldukça faydalıdır. Cilt incelmesi durumunda ise cilde hyaluronik asit yüklemesi yanında aminoasitli mezoterapiler yapılmaktadır” açıklamalarında bulundu.



