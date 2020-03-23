Göz altı torbaları nasıl giderilir? Isı tedavisi ile göz altı torbalarına veda edin
Göz altı torbaları birçok insanın sorunu. Uzmanlar, şiddetli göz altı torbaları olan kişilerin ameliyat olması gerektiğini söylüyor. Orta veya hafif şiddetli göz altı torbaları ve göz altı kırışıklıkları olan kişilerin ise ısı tedavisinden yararlanmaları gerekiyor. Isı tedavisi ile hem kırışıklıklardan hem de göz altı torbalarından kurtulmanız mümkün. Etkisi 5 yıla kadar süren ısı tedavisi 2 ya da 3 seans uygulanıyor.
23 Mart 2020, Pazartesi 14:36 Son Güncelleme:
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İleri derecedeki, göz altı torbalarından kurtulmak için tek çözüm ameliyat. Orta dereceli veya hafif şişlikler için ise, kolajen üretimini artırmak ve yağ bezelerini küçültmek için ısı enerjisinden faydalanmak yeterli olabilir. Morpheus8 isimli cihazla yapılan bu tedavi cildi sıkılaştırır ve kırışıklıkları azaltır. Oküloplastik cerrahi uzmanları, ısı yalıtımlı minik iğneleri olan cihazla cildin daha derin katmanlarına radyofrekans enerjisini enjekte ediyor. Isı enerjisi cildin altına ulaşıyor ve cilt yüzeyinde yanıklara neden olmuyor. Göz altı torbalarını gidermede hızlı ve etkili olan bu yöntem, kullanılan anestezi kremi sayesinde ağrısız bir tedaviye dönüşüyor.
3 ayda gençleşiyor
Uygulama sonrasındaki ilk bir hafta biraz biraz kızarıklık ve şişlik meydana gelebiliyor ve cilt kuruyabiliyor. Ancak 3 ay sonra göz bölgeniz gözle görülür şekilde gençleşiyor.
Göz altları yanağın devamı olduğu için göz altında meydana gelen kolajen kaybı tüm cildi etkileyebiliyor. Bu nedenle göz altınızı tedavi ettirmeniz, tüm cildinizi tedavi ettirmeniz anlamına geliyor.
Isı enerjisi ile göz altı torbası tedavisi 2 ila 3 seans şeklinde uygulanabiliyor ve sonuçları 5 yıla kadar sürebiliyor.