İleri derecedeki, göz altı torbalarından kurtulmak için tek çözüm ameliyat. Orta dereceli veya hafif şişlikler için ise, kolajen üretimini artırmak ve yağ bezelerini küçültmek için ısı enerjisinden faydalanmak yeterli olabilir. Morpheus8 isimli cihazla yapılan bu tedavi cildi sıkılaştırır ve kırışıklıkları azaltır. Oküloplastik cerrahi uzmanları, ısı yalıtımlı minik iğneleri olan cihazla cildin daha derin katmanlarına radyofrekans enerjisini enjekte ediyor. Isı enerjisi cildin altına ulaşıyor ve cilt yüzeyinde yanıklara neden olmuyor. Göz altı torbalarını gidermede hızlı ve etkili olan bu yöntem, kullanılan anestezi kremi sayesinde ağrısız bir tedaviye dönüşüyor.

3 ayda gençleşiyor

Uygulama sonrasındaki ilk bir hafta biraz biraz kızarıklık ve şişlik meydana gelebiliyor ve cilt kuruyabiliyor. Ancak 3 ay sonra göz bölgeniz gözle görülür şekilde gençleşiyor.

Göz altları yanağın devamı olduğu için göz altında meydana gelen kolajen kaybı tüm cildi etkileyebiliyor. Bu nedenle göz altınızı tedavi ettirmeniz, tüm cildinizi tedavi ettirmeniz anlamına geliyor.

Isı enerjisi ile göz altı torbası tedavisi 2 ila 3 seans şeklinde uygulanabiliyor ve sonuçları 5 yıla kadar sürebiliyor.









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