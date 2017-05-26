Ramazan’da oruç tutan kişiler

“orucu bozacak”

her şeye kuşkuyla yaklaşır, durum böyle olunca da bir ay boyunca kafalarında birçok sorular oluşur. İşte onlardan biri de göz damlası ile ilgili…









Van’daki

Urartu Göz Merkezi Başhekimi Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu,

Ramazan ayı ile birlikte çok sayıda hastanın

‘Göz damlası orucu bozar mı?’

sorusunu kendilerine yönelttiklerini belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığının göz damlasının orucu bozmadığı yönünde açıklamaları olduğunu söyledi.









Vatandaşların bu konudaki tereddütlerinin yersiz olduğunu belirten Urartu Göz Merkezi Başhekimi Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu, her yıl Ramazan ayı ile birlikte özellikle göz rahatsızlığı olan vatandaşların bu sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Yazıcıoğlu, "İşin bilimsel açıklamasına baktığımızda göze damlatılan bir damla 50 mikronlitre oluyor. Göze damlatılan damlanın kan dolaşımına katılması ve burun yolu ile mideye ulaşması miktar olarak bile çok mümkün bir şey değil.

Özellikle Ramazan döneminde bazı hastalarımız tedirgin olup tedavilerini aksatabiliyor.

Özellikle göz tansiyonu olan hastalarımızın devamlı damla kullanması gerekir. Bunu aksattığında ciddi problemler ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle hastalarımızın Ramazan ayında tedavilerini aksatmamaları gerekir" dedi.

"DAMLA HİÇBİR ŞEKİLDE MİDEMİZE ULAŞMIYOR"

Fetva kısmının Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili bir nokta olduğunu belirten Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu, olaya bilimsel olarak bakıldığında damlanın hiçbir şekilde mideye ulaşmadığını ifade ederek, "Nasıl ki Ramazan ayında, yağmurda yürürken ıslanıp gözümüze su kaçıyorsa veya abdest aldığımızda yüzümüzü yıkadığımızda su bir şekilde gözümüze kaçıyor ve orucumuzu bozmuyorsa, onlardan çok daha az olarak damlattığımız göz damlaları da orucumuzu bozmaz. Çünkü bu damla hiçbir şekilde midemize ulaşmıyor" ifadelerini kullandı.









(İHA)