Göz göre göre cinayet! Sabah tutuklansa akşam Gülseren yaşayacaktı

Eşiyle boşanma aşamasında olan Gülseren Kartalcı ile bir dönem aynı markette çalıştığı Canoğul Yiğit arasında yakınlaşma oldu, ancak Kartalcı, yakınlaşmanın ilişkiye dönmesini istemedi. Daha önce iki evlilik yapan Yiğit ise kendisiyle görüşmek istemeyen Kartalcı’ya şiddet uyguladı.

Cinayet günü de Yiğit’in şiddetine maruz kalan Kartalcı, darp raporu alarak Mamak Polis Merkezi’ne gitti. Kartalcı, “Beni öldürecek, can güvenliğim yok” diyerek Yiğit’ten şikâyetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Yiğit, adliyeye sevk edildi. Savcılığın ifadesini aldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı Yiğit’e mahkeme ise 1 ay uzaklaştırma cezası verdi.

‘KISKANDIĞIM İÇİN ÖLDÜRDÜM’

Adliyeden çıkan Yiğit, işyerine giderek Kartalcı’yı 44 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Kartalcı, hayatını kaybetti. Yiğit ise kayıplara karıştı. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, Yiğit’i kardeşinin evine gitmek isterken yakaladı. Bıçak da üzerinde bulunan Yiğit, “Kıskandığım için öldürdüm” dedi. Ankara Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, cinayetin yaşandığı marketin önünde protesto gösterisi yaptı, olay yerine karanfil bıraktı. (Hürriyet)