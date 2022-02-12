Türkiye Göz gözü görmüyor! Yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi

Göz gözü görmüyor! Yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi

Türkiye

Göz gözü görmüyor! Yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğleden sonra etkili olan yoğun sis özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

12 Şubat 2022, Cumartesi 19:26 Son Güncelleme:
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Bandırma’yı etkisi altına alan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oluyor. Öğleden sonra başlayan etkili sisten dolayı Yenikapı-Bandırma, Bandırma-Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken, yük gemileri liman açıklarında bekletiliyor. Sis sebebiyle limanda yükleme ve boşaltma çalışmalarında zaman zaman aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor. Balıkçı teknelerinin denize açılmalarına izin verilmiyor. Aşırı sis yüzünden bazı sürücüler kamyonlarını tır parkına çekerek sisin kalkmasını bekliyor. Sis sebebiyle karayolundaki araçlar sis lambalarını yakarak ilerliyor. Meteoroloji yetkililerince yapılan açıklamada yarın öğlene kadar sisin etkili olmasının beklendiği belirtildi.


İHA

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