Göz kapağı estetiğiyle 10 yaş gençleşmek mümkün

Estetik ameliyatlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Göz kapağı estetiği de (blefaroplasti) son dönemlerde oldukça rağbet gören bir estetik operasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle yaşlanmanın en fazla kendini gösterdiği yer olan göz kapaklarındaki kırışma yaşın ve yer çekiminin de etkisiyle kaçınılmaz oluyor. Hal böyle olunca da kadınlar bu görünümden kurtulmak için bıçak altına yatıyor. Peki göz kapağı estetiği nedir ve nasıl yapılır?

Ameliyat öncesi dikkat!

Ameliyattan yaklaşık 10 gün öncesine kadar aspirin ve benzeri ilaçlar kesinlikle kullanılmamalı.

Yeşil çay gibi bitkisel çayların ve E vitamininin kan sulandırıcı etkisi olduğu için ameliyattan bir hafta önce kullanımının bırakılması gerekiyor.

Göz tansiyonunun fazla olması, hipertansiyon, tiroit hastalıkları, göz kuruluğu gibi rahatsızlıklar göz kapağı estetiği ameliyatlarında riski arttıran durumlar. Eğer bu kronik rahatsızlıklardan birine sahipseniz doktorunuza mutlaka bu konuda bilgi vermelisiniz.

Kaç yaşında yaptırmalı?

Göz kapağı estetiği 35-70 yaş aralığındaki kişilere uygulanmaktadır. Genetik faktörler genç yaşlarda da göz kapağı sorunlarına neden olabileceği için 20 yaşlarından sonra da göz kapağı estetiği yapılabiliyor.

En önemli nedeni yaş!

Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız "Özellikle 40’lı yaşlardan sonra göz kapaklarında sarkmalar, kırışıklıklar ve cilt altı yağ pakelerinin fıtıklaşması sonucu oluşan torbalanmalar gibi bir takım değişiklikler kendini göstermektedir. Bunun sonucunda yorgun, uykusuz ve mutsuz bir yüz ifadesi oluşmaktadır.

Yaş ilerledikçe hastalarda bu şikayetlerin yanı sıra göz kapaklarını açmada zorlanma, kaşları yukarı kaldırarak görüş alanını artırmaya çalışma sonucu baş kozmetik problemler ve baş ağrısı şikayetleri olmaktadır. Göz kapağındaki bu değişikliklerin en önemli sebebi ileri yaştır. Bazı hastalarda genetik faktörler rol oynamaktadır. Sigara ve alkol kullanımı da bu değişikliklerin daha erken ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

Üst göz kapağı estetiğinde lokal anestezi yapıldıktan sonra deri alınır ve alttaki kas tabakasının bir kısmı alınır. Fıtıklaşmış olan iç ve orta pakelerinin bir kısmı alınır ve eğer gözyaşı bezi sarkmışsa o da yukarı asılır. Sonrasında deri eriyen dikişlerle kapatılır. Alt göz kapağı estetiğinde lokal anestezi yapıldıktan sonra deri kesisi yapılır ve fıtıklaşmış olan iç, orta ve dış yağ pakelerinin bir kısmı alınır. Sonrasında fazla deri alınır ve deri eriyen dikişler ile kapatılır." dedi.

Ameliyat kaç saat sürüyor?

Göz kapağı ameliyatı ortalama 1 saat ile 1,5 saat arasında sürüyor. Ameliyat sonrasında bazı kişilerde morluk ve şişlik gelişebilir. 24 saat içerisinde soğuk uygulama yapılması ve yüksek yastıkta yatılması ameliyat sonrası morluk ve şişlik oluşumunu azaltmada etkilidir.

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler?

Ameliyat sonrası ciltteki dikişler 5. gün sonunda alınıyor. Ameliyat sonrası 2 ay gibi bir süre direkt güneşe maruz kalmamak, ödemin artmasına neden olabilecek sauna gibi sıcak ortamlardan ve ağır egzersizlerden kaçınmak gerekiyor. 1 hafta sonra kişiler sosyal hayata kaldığı yerden devam edebilir ve hatta makyaj bile yapabilir. Bu ameliyatların sonucunda on yıl daha genç bir görünüm ve dinlenmiş yüz ifadesine sahip olabilirsiniz