Göz makyajında renklerin dansı

far, gözlerinize biçim ve kontur kazandırarak kusursuz bir göz makyajına sahip olmanızı sağlıyor. Masterpiece Nude Palettes’in sunduğu Rose, Golden ve Orchid çeşitleri ile makyajınızın farklı tonlarına eşlik ediyor. Açıktan koyuya mat ve parlak tonların yer aldığı palet far, içerdiği yüksek pigmentlerle ipeksi bir dokunuş sunuyor.Cildiniz yapısıyla ahenk oluşturan farklı tonlardan oluşan Masterpiece Nude Palettes fardaki tonları karıştırarak göz kapağınızın üstüne ve alt kirpik çizginizin altına yayarak dalgalı bir etki yaratabilir, gözlerinize kusursuz bir biçim ve kontür kazandırabilirsiniz.Max Factor Masterpiece Nude Palettes’in tavsiye edilen satış fiyatı 59,90 TL