Göz nezlesi neden olur? Göz nezlesi belirtileri

Gözlerimizin hastalıkların yorgunluğun sağlığın en yoğun olarak dışarıya yansıtıldığı bir alan olduğunu uzmanlar sürekli belirtiyor. Yine vücuttaki bir rahatsızlık durumunda gözlerde de belirtiler olur. Göz nezlesi olarak değerlendirilen durumda gözlerde sulanma, ışığa hassasiyet, burunda akma ile birlikte görülebiliyor. Genelde vücutta alerjik durumlar varlığında olan bu durum öncelik olarak sadece gözde olabildiği gibi tüm vücutta alerjik semptomlar olarak başlayabilir. Gözde sulanma, kızarıklık, kaşıntı ile başlayıp sonrasında çapaklanma eklenebilir.

Mevsimsel olarak da ortaya çıkabilir

Bazı durumlarda vücutta kırgınlık ile başlayıp gözlerde sulanma ve ağrı sonradan eklenebilmektedir. Gribal veya mevsimsel olarak gözlenebilir.

Göz nezlesi genelde her iki gözde meydana gelmektedir. Alerjik, virüs, bakteri sebeple olabilmektedir. Virüs ve bakteriyel olduğunda bulaşabilme özelliği gösterir.

Her türlü göz nezlesi durumunda bir göz hekimince muayene olunması gerekir. Tedavi uygulanmadığında hastalık süresi uzamaktadır ve bulaş riski artar.





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