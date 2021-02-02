Türkiye Gözaltına alınan 159 kişiden 102'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil

Gözaltına alınan 159 kişiden 102'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil

Türkiye

Gözaltına alınan 159 kişiden 102'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan 159 kişiden 102'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığını, 15 kişinin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini açıkladı.

02 Şubat 2021, Salı 14:10 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. " ifadeleri yer aldı.



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