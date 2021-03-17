Gözaltına alınan Enver Aysever serbest bırakıldı

Gazeteci Enver Aysever, Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında verilen yakalama kararının ardından gözaltına alınarak Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturmada ifade vermeye gitmediği için hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilen Aysever, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gazeteci Enver Aysever, hakkında açılan bir soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde hakkında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı verildiğini öğrendi. Gözaltına alınan Aysever, mevcutlu bir şekilde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Aysever, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anadolu Yakalama Bürosu'nda ifade verdi.

"PAYLAŞTIĞIMI KABUL EDİYORUM"

Çerkezköy Adliyesi'nde "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmediği için hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilen Aysever ifadesinde şunları söyledi: "Tarafıma gösterilen karikatür Birol Çün isimli şahıs tarafından çizilmiştir. Ben de bu çizimi sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Paylaştığımı kabul ediyorum ancak aynı olay sebebiyle Anadolu Adliyesi'nde başka bir mahkemede kamu davası açılmıştır."

"AYNI KONUDA İKİ YARGILAMA YAPILAMAZ"

Enver Aysever'in Avukatı Özge Demir ise "Aynı karikatür hakkında aynı suçlama isnat edilerek bir soruşturma yürütülmüş ve devamında Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davası devam etmektedir. Aynı konuda iki yargılama yapılamayacağından bu dosya hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi. Enver Aysever, ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)