Haberler Türkiye Haberleri Gözaltına alınan müteahhitlerle ilgili yeni gelişme Gözaltına alınan müteahhitlerle ilgili yeni gelişme Türkiye İzmir’deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan ve aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheliden 7’si tutuklandı. 05 Kasım 2020, Perşembe 23:47 Son Güncelleme: 05.11.2020 23:47 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ müteahhit İzmir deprem Yazarlarımızdan Bir şey yapmadan seçim kazanmak Hakan Çelik ‘Kolum nerden aldın sen bu zinciri?’ Oral Çalışlar İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı? Büşra Özbelli BUNLARI DA OKUYUN 1 Süper Loto'da sonuçlar belli oldu 2 Sivasspor Karabağ'ı mağlup etti 3 Rıza Bey Apartmanı önünde yürek yakan görüntüler 4 Trump: Bu seçimi bizden çalabilirler 5 Karantina uygulaması başladı, sokaklar boş kaldı