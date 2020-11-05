Türkiye Gözaltına alınan müteahhitlerle ilgili yeni gelişme

Gözaltına alınan müteahhitlerle ilgili yeni gelişme

Türkiye

Gözaltına alınan müteahhitlerle ilgili yeni gelişme

İzmir’deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan ve aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

05 Kasım 2020, Perşembe 23:47 Son Güncelleme:
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