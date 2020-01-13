Gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel bugün gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurdu. Tezel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Tezel Emniyet'teki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel Ali Tezel, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınmasını Twitter’dan duyuran Tezel, Emniyet'teki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
"Sebebini bilmiyorum"
“Sebebini bilmiyorum” paylaşımında bulunan Tezel’in Twitter üzerinden FETÖ’ye destek mesajları attığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.
Serbest bırakıldı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözatına alınan Ali Tezel, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tezel, buradaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.