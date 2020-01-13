Gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel bugün gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurdu. Tezel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Tezel Emniyet'teki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

13 Ocak 2020, Pazartesi 10:17 Son Güncelleme:
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Gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel Ali Tezel, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınmasını Twitter’dan duyuran Tezel, Emniyet'teki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

"Sebebini bilmiyorum"

“Sebebini bilmiyorum” paylaşımında bulunan Tezel’in Twitter üzerinden FETÖ’ye destek mesajları attığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Serbest bırakıldı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözatına alınan Ali Tezel, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tezel, buradaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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