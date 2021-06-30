Magazin Gözaltına alınan ünlü oyuncu ile ilgili yeni gelişme

Gözaltına alınan ünlü oyuncu ile ilgili yeni gelişme

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Gözaltına alınan ünlü oyuncu ile ilgili yeni gelişme

Oyuncu Ayşegül Çınar’ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu’nda bir mekanda çıkan olayda 7’si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Ayşegül Çınar savcılık tarafından serbest bırakılırken Furkan Çalıkoğlu için ise tutuklama talep edildi.

30 Haziran 2021, Çarşamba 21:28 Son Güncelleme:
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Emniyette ifadeleri alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, Furkan Çalıkoğlu ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

DHA

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