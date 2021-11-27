DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında dün İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Gürcan, işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi. Gürcan'ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu devam ediyor.

Metin Gürcan ile ilgili soruşturmanın, daha detaylı incelenmek üzere derinleştirildiği öğrenildi. Gözaltı süresi de uzatılması beklenen Gürcan hakkındaki casusluk soruşturmasının, Milli İstihbarat Teşkilatı ile iş birliğinde yürütüldüğü bildirildi. Gürcan'ın, hafta başında adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

Fatih POYRAZ/DHA