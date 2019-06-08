Televizyonların sevilen dizilerinin fettan kadını Gözde Kansu bir televizyon programında sunuculuğa başlıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Gözde Kansu internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu kaç yaşında ve nereli? İşte Gözde Kansu hakkındaki detaylar…

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

FİLMOGRAFİSİ

1995 Çiçek Taksi

1999-2003 Ayrılsak da Beraberiz

2000 Abuzer Kadayıf

2000 Üzgünüm Leyla

2002 En Son Babalar Duyar

2002 Yeter Anne

2003 Kurşun Yarası

2004 Mürüvvetsiz Mürüvvet

2004 Canım Benim

2005 Kısmet

2005 Haylaz Babam

2006 Cemile

2007-2008 Dudaktan Kalbe

2008 Issız Adam

2009 Aşk Üçgeni

2009 Bahar Dalları

2009 Neşeli Hayat

2010 Hanımın Çiftliği

2011 Al Yazmalım

2011 Cast-ı Olan mı Var

2013 Kutsal Bir Gün

2014 Ankara'nın Dikmeni

2015 Geçmiş

2015 Medcezir

2016-2017 İçerde

2018- Sen Anlat Karadeniz