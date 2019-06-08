Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu kaç yaşında ve nereli?
Tiyatrocu ve oyuncu Gözde Kansu şimdi de televizyon programında sunuculuk yapacak. Peki, Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu kaç yaşında ve nereli? İşte Gözde Kansu’nun biyografisi…
Televizyonların sevilen dizilerinin fettan kadını Gözde Kansu bir televizyon programında sunuculuğa başlıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olan Gözde Kansu internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu kaç yaşında ve nereli? İşte Gözde Kansu hakkındaki detaylar…
GÖZDE KANSU KİMDİR?
Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.
Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.
FİLMOGRAFİSİ
1995 Çiçek Taksi
1999-2003 Ayrılsak da Beraberiz
2000 Abuzer Kadayıf
2000 Üzgünüm Leyla
2002 En Son Babalar Duyar
2002 Yeter Anne
2003 Kurşun Yarası
2004 Mürüvvetsiz Mürüvvet
2004 Canım Benim
2005 Kısmet
2005 Haylaz Babam
2006 Cemile
2007-2008 Dudaktan Kalbe
2008 Issız Adam
2009 Aşk Üçgeni
2009 Bahar Dalları
2009 Neşeli Hayat
2010 Hanımın Çiftliği
2011 Al Yazmalım
2011 Cast-ı Olan mı Var
2013 Kutsal Bir Gün
2014 Ankara'nın Dikmeni
2015 Geçmiş
2015 Medcezir
2016-2017 İçerde
2018- Sen Anlat Karadeniz