Magazin Gözde Türker ve Anıl Güler evlendi

Gözde Türker ve Anıl Güler evlendi

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Gözde Türker ve Anıl Güler evlendi

'Kardeşlerim' dizisinde 'Harika' rolünü oynayan oyuncu Gözde Türker, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Anıl Güler ile evlendi. Çifti bu mutlu günlerinde, Türker'in rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

25 Temmuz 2021, Pazar 14:26 Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinde Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Fadik Atasoy, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimlerle rol alan Gözde Türker, dün akşam Anıl Güler ile dünyaevine girdi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI 

Dizide asi bir lise öğrencisini canlandıran ve performansıyla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Türker'i, rol arkadaşları Lizge Cömert ve Lilya İrem Salman yalnız bırakmadı.

'EN GÜZEL GELİN'

Gözde Türker'in gelinlik tercihi de büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları, güzel oyuncu için "En güzel gelin", "Gelin harika, gelinlik mükemmel", "Göz kamaştırıyor" yorumlarında bulundu.

25 yaşındaki genç oyuncu Gözde Türker ile Anıl Güler'e, sosyal medyada takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

'PANDEMİDEN DOLAYI EVLENMEDİK'

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Emirgan'da görüntülenen Türker, ektaşını soran gazetecilere, "Anıl'la ilişkimiz evlilik yolunda ilerliyor. Kendisi diş malzemeleri ticareti yapıyor. Ama pandemiden dolayı evlenemedik" açıklamasını yapmıştı.


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