Göze salatalık koymanın faydaları

Gözlerdeki koyu halkaları ve şişliği indirmek için salatalık dilimleri kullanıyoruz. Uzun yıllardır uyguladığımız bu güzellik yöntemi ayrıca cildi de nemlendiriyor. Salatalık özü, göz losyonları ve jeller gibi kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor. Taze salatalık, bol miktarda su içerir ve salatalık dilimlerini gözlerinize yerleştirdiğiniz zaman serinlediğinizi hissedersiniz. Özellikle salatalığı kullanmadan önce soğutursanız, gözleriniz için soğuk kompres görevi görecektir. Dinlenirken gözlerinize salatalık koymanız, gözlerinizi kapmanızı sağladığından rahatlamanıza ve gevşemenize yardımcı olur. Peki göze salatalık koymak gerçekten işe yarıyor mu?

GÖZE SALATALIK KOYMANIN FAYDASI VAR MI?

Salatalığın cildimize iyi geldiğine dair kanıtlar var. Ancak daha iyi sonuçlar istiyorsanız, yalnızca 2 dilim salatalıkla kalmamalısınız. Salatalık, C vitamini, ve folik asit açısından son derece zengindir.

C vitamini göz çevrenizde yeni hücre oluşumunu tetikler. Folik asit ise şişliği giderir. Salatalık ayrıca antioksidanları uyararak cildinizdeki toksinlerle savaşmanızı sağlar. Hasar gören cildi yatıştırır ve temizler.

2012 yılında yapılan bir araştırma, cildinize salatalık uygulamanın koyu halkaları giderdiğini ortaya çıkardı. Bunu da K vitamini sayesinde başarıyor. Salatalık ayrıca cildinizi aydınlan Tirozinaz enzimi içerir. Tirozinaz vücudunuzun daha fazla melanin üretmesini sağlar.

2 DİLİM SALATALIK İŞE YARIYOR MU?

Göze sadece 2 dilim salatalık koymanın sihirli bir etki yaratacağına dair kesin bir bilgi yok. Ancak salatalık suyu, tohum özü ve çiçeklerinin içeriğinde bulunduğu ürünleri etkili olduğuna dair araştırmalar var.

Salatalık içeren göz jelleri ya da kremleri, cildi nemlendirebilir ve kırışıklığı giderebilir.

GÖZE SALATALIK NASIL UYGULANIR?

Gözlerinize salatalık dilimleriyle bakım yapmak istiyorsanız, uygulamanız gereken bazı adımlar şöyle:

Salatalığı kullanmadan en az 1 saat önce buzdolabına koyun.

Kullanacağınız salatalığı iyice yıkadığınızdan emin olur.

İnce dilimler halinde kesin.

Soğuk suda salatalık dilimlerini yıkayın.

Başınızı yaslayın ve salatalık dilimlerini gözlerinize koyun.

Salatalık dilimleri ısınmaya başladığı zaman ters çevirin.

15 dakika dinlenin.







