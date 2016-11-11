Gözenekleri sıkılaştıran 6 maske tarifi

EV YAPIMI TARİFLER:

LİMON, GÜL VE SALATALIK TARİFİ:



LİMON SUYU VE YUMURTA BEYAZI KARIŞIMI:

MİSKET LİMONU SUYU VE DOMATES TARİFİ:

MİSKET LİMONU SUYU VE BADEM TARİFİ:

LİMON VE ANANAS SUYU TARİFİ:

Cildi yağlı kişilerin gözenekleri, genelde büyük ve görünürdür. İyi haber şu ki evinizin rahatlığında, kendi doğal ilaçlarınızı hazırlayabilir ve bu problemden kurtulabilirsiniz. İşte evde düşük bütçeyle yapabileceğiniz 6 tarif...Su ve karbonat karışımı kullanın.2 yemek kaşığı temiz suya, 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin.Macun elde edene dek karıştırın.Macunu yüzünüze uygulayın ve bu şekilde 15 dakika bekleyin.Macunu soğuk suyla tamamen çıkana dek yıkayın.Öncelikle bir salatalığı soyun ve iyice ezin.Sonrasında, salatalığa bir çay kaşığı gül suyu ile birkaç damla limon ekleyin.Karışımı temiz bir bezin üzerine koyun.Bezi katladıktan sonra yüzünüzün üzerinde tutun.Bir süre sonra, yüzünüzü temiz su ile yıkayın.2 yumurtanın beyazını ve birkaç damla limon suyunu yüz maskesi yapmak için kullanın.Maskeyi yüzünüze uygulayın ve birkaç dakika kuruması için bekleyin.Sonrasında yüzünüzü, soğuk su ile iyice yıkayın.Karışımı hazırlamak için biraz domates suyuna 2-4 damla misket limonu suyu ekleyin.Bir parça pamuğu karışıma batırın.Karışımı yüzünüze uygulayın.15 dakika boyunca, bu şekilde bekleyin.Son olarak da yüzünüzü soğuk su ile iyice yıkayın.-Bu tarif, gözeneklerinizin kapanmasına ve yüz cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olacak, doğal bir kanama kesici olarak hareket ederek yüzünüzdeki fazla yağın çıkmasını sağlayacak.Küçük bir kavanozu suyla doldurun ve içine biraz badem koyun.Bademleri bir gece boyunca bu şekilde bekletin.Sabah olduğunda, bademleri ezerek macun haline getirin.Sonrasında, badem macununa bir çay kaşığı misket limonu suyu ekleyin.Macunu yüzünüze uygulayın ve bu şekilde yarım saat bekleyin.Sonrasında yüzünüzü, soğuk su ile iyice yıkayın.Yarım bir limonun suyunu çıkarın.Limon suyuna yarım ölçek ananas suyu ekleyin ve iyice karıştırın.Küçük, temiz bir yüz havlusunu karışımın içerisine sokun.Havluyu 5 dakika boyunca yüzünüzde bekletin.Yüzünüzü soğuk su ile yıkayın.-Ananasın yapısındaki zengin enzimler, yüzünüzü sıkılaştıracak ve temizleyecektir.Limon suyu, kanama kesici olarak hareket eder; ananas suyu ile birleştiğinde, yüzünüzü tamamen tedavi edecektir.