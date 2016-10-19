Gözenekleri sıkılaştıran maske:

Genişlemiş gözenekler, cildinizin pürüzsüz görünümüne engel olur.Bu sorun ayrıca akne ve siyah nokta gibi yüzde istenmeyen sorunlara da yol açabilir. Aşırı sabun, kir ve bakteriler ile birlikte, gözenekleri tıkama eğilimindedir. Daha da kötüsü, siyah noktalarla tıkanmış gözenekler daha büyük olur ve daha çok göze çarpar.Uzun süre güneşlenmekte kolajen dokuda tahribata neden olup, gözeneklerin genişlemesine yol açan nedenlerden.Yaşta gözeneklerde etkili bir kavramdır. Yaşla birlikte cilt elastikiyetini kaybeder, böylece genişlemiş gözeneklerin görüntüsü daha kötü bir hal alır.Genetik, stres ve kötü bir cilt bakımı da gözeneklerin genişlemesine katkıda bulunur.Bu saydığımız seçeneklerden en az birine bile maruz kaldıysanız ve gözeneklerinizi sıkılaştırmanın bir yolunu bulamıyorsanız bir de bu maskeyi deneyin;Cildin yağını alır, gözenekleri sıkılaştırır.- 10 damla limon suyu- 3 yemek kaşığı alkollü tonik- Badem ezmesi- 1 yemek kaşığı balTüm malzemeleri püre haline getirin ve yüzünüze sürün. 15 dakika sonra soğuk su ile yıkayın ve nemlendirici sürün.