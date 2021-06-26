Gözenekli cilt nasıl düzelir? İşte gözenek sıkılaştırma yöntemleri

Cildimizin her zaman pürüzsüz ve sağlıklı görünmesini isteriz. Ancak cildimizin bazı bölgelerinde özellikle yanak ve burun çevresinde yoğun olarak meydana gelmekle beraber yüz bölgesinde oluşan gözenekler, kişileri oldukça rahatsız etmektedir.

Geniş gözenekler birçok insanın sorunu. Buna neden olan bazı etkenler var. Peki, nedir bu gözenekler, gerçekten ne anlam ifade ediyor? Gözenek ne demek? Ciltteki gözenekler nasıl küçülür? Geniş gözenekler için tedavi nasıl yapılır?

GÖZENEK NEDİR?

Gözenek, yüzümüzde özellik elmacık alanları ve burun derisinde alt deri tabakasında bulunan sebase yağ bezlerinin cilde açılan kanallarıdır. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere hastalıklı bir durum değil, insanın normal, doğal yapısıdır. Cildimizin doğal yapısı olan gözenekler çoğu insanda tedavi gerektirmez. Gözeneklerde yapısal ve kalıcı bir değişiklik yapmak mümkün değildir. Kısa ve uzun vadeli çözümler ile gözenek görünümü azaltılabilir. Özellikle yağlı cilt yapısına sahip ve aşırı makyaj ile yaşamaya alışmış kişilerde geniş gözenekler bir problem olabilmektedir. Dikkat edin bir problem diyorum hastalık değildir. Bunu belirtmemin sebebi; kozmetik sektörü hastalıklı bir durum gibi konuya eğildiği için yıllardır yanlış bir algı yaratılmış olmasıdır.

Dr. Hande Ulusal şöyle diyor;

"Gözenekler dolduğunda, ciltte kirlenmeler meydana gelir ve ciltte büyük açıklıklara sahip noktalar oluşur. Bu büyük açıklığa sahip noktaların içi ter, yağ, toz gibi etmenler ile dolarak siyah noktaları oluşturmaktadır."

İki çeşit gözenek tipi olduğunu belirten Dr. Berkan Toman "Biri vücudun sebum denen doğal yağını serbest bırakan yağ bezlerinin oluşturduğu; diğeri de ter bezleri tarafından oluşturulan gözeneklerdir. Bazen yağ bezleri ile ilişkili gözenekler oldukça büyüyebilirler." diyor.

İşte dermatologların büyük gözenekleri sıkılaştırmak için önerdiği şeyler.

YÜZÜNÜZÜ GÜNDE 2 KEZ YIKAYIN

Tıkanmış gözenekler veya yağlı bir cilt gözeneklerin daha büyük görünmesine neden olabilir. Günde iki kez temizlik gözenekleri açabilir, gözeneklerin tıkanmasını önleyebilir ve yağlılığı azaltabilir. Yüzünüzü temizlerken şunları yapmak isteyeceksiniz:

Sıcak su kullanın. Sıcak su cildinizi tahriş ederek gözeneklerin daha büyük görünmesine neden olabilir.

Yüzünüzü nazikçe yıkayın. Ovma cildinizi tahriş ederek iltihaplanmaya neden olabilir. Cilt iltihaplandığında, gözenekler daha belirgin olma eğilimindedir.

Nazik, komedojenik olmayan bir temizleyici bulun. Yine, cildinizi tahriş etmeyi ve gözeneklerinizi tıkamayı durdurmak için elinizden gelen her şeyi yapmak istiyorsunuz.

HER ZAMAN KOMEDOJENİK OLMAYAN ÜRÜNLER KULLANIN

Komedojenik cilt üzerindeki gözenekleri tıkayan anlamına gelmektedir. Eğer kullandığınız kozmetik ürünler komedojenik ürünler ise içeriklerinde bulunan mineral yağlar, parafin vb. maddeler sivilce (akne) oluşumuna yol açar, gözenekleri tıkar ve büyümelerine neden olur.

Referans alacağınız komedogenisite ölçeği şöyledir; Genellikle yaygın cilt bakım bileşenlerini 0-3 veya 0-5 arasında bir sayı atayan bir tablo olarak sunulur. Sayı ne kadar yüksek olursa, bileşen gözenekleri tıkama olasılığı o kadar yüksektir. 0, 1 veya 2 olarak derecelendirilen herhangi bir şey genellikle "komedojenik değildir" olarak kabul edilir. Yüksek oranda komedojenik bileşenler (izopropil miristat, izopropil palmitat, etilheksil palmitat ve asetile edilmiş lanolin gibi), ciltte yeterli konsantrasyonda kopmalara neden olabilir

"Komedojenik olmayan" kelimesi, ürünün gözeneklerinizi tıkamayacağı anlamına gelir. Gözenekler tıkandığında genişler ve bu da gözeneklerinizin daha belirgin görünmesini sağlayabilir.

Tıkanmış gözeneklerden kaçınmak için yüzünüze uyguladığınız her şeyde aşağıdaki terimlerden birini arayın:

Komedojenik olmayan

Yağsız

gözenekleri tıkamaz

Bu şartlardan birini görmüyorsanız ürünü kullanmayın.

RETİNOL İÇERİKLİ KREMLER KULLANIN

Retinol, retinoidler olarak bilenen A vitamini ailesinin bir türevidir. Vitamin A komedon oluşumuna karşı etki sağlayarak yağ fonksiyonlarını dengeler. Olgun atrofi ciltlerde sertleşmiş ve elastikiyetini kaybetmiş cilt dokusunu yumuşatır. Vitamin A cildin doğal kolajen üretimini destekler.

Yağlı bir cildiniz varsa, hafif sivilceleriniz varsa veya cildiniz eskisinden daha az sıkı görünüyorsa, gözenekler daha büyük görünebilir. Retinol veya retinil palmitat içeren bir cilt bakım ürünü kullanmak yardımcı olabilir. En iyi sonuç için ürünü yatmadan önce uygulayın.

Bazı insanlar bu tür cilt bakım ürünlerinin cildini tahriş ettiğini fark eder. Yüzünüzü yıkayıp ardından ürünü uygulamak için 30 dakika bekleyerek bunu önleyebilirsiniz.

Uyarı: Hamileyseniz veya emziriyorsanız, retinol veya retinil palmitat içeren bir ürün kullanmamalısınız.

HER HAFTA YÜZÜNÜZE PEELİNG YAPIN

Peeling, gözenekleri daha az fark edilir hale getirebilir. İstediğiniz sonuçları elde etmek için cildinize zarar vermemek için güvenli bir şekilde dökmeniz gerekir.

Cildinize peeling yapmak sizi rahatsız ediyorsa veya bunun sizin için doğru olduğundan emin değilseniz, kurul onaylı bir dermatolog yardımcı olabilir. Bir dermatoloğa giderek, peelingin gözeneklerinizin daha az fark edilir olmasına yardımcı olup olmayacağını öğrenebilirsiniz. Bir dermatolog, bir ofis ziyareti sırasında cildinizi eksfoliye edebilir.

Cildin üzerinde biriken ölü deriler gözeneklerin kapanmasına neden olur. Kir ve ölü deriden kapanan gözenekler nefes alamaz ve zamanla genişler. Genişleyen ve sıkılığını kaybeden cilt zamanla sağlıksız görünür. Bu sağlıksız görüntüden kurtulmak ve cildin eski canlılığını kazanması için gözeneklerin nefes almasını sağlamak gerekir. Bunun için cilt tipine uygun bir ürün veya yöntem ile cildi ölü deriden arındırmak gerekir.

Haftada birkaç kez değil, 1 kez peeling yapmak normaldir. Haftada birkaç kez peeling yapmak yerine en fazla 1-2 kez peeling yapmalısın.

YAZ KIŞ GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

Güneş cildinize ne kadar çok zarar verirse, o kadar az sıkılığa sahip olur. Cilt sıkılığını kaybetmeye başladığında gözenekler daha belirgin görünür.

SPF 30 veya daha yüksek, geniş spektrumlu, suya dayanıklı bir güneş koruyucu uygulamak, güneşten zarar görmüş cildi önlemeye yardımcı olur. Cildinizi korumak için, dışarıda yağmur veya soğuk olsa bile her gün güneş koruyucu uygulayın. Güneş ışınları cildimize her çarptığında cildimize zarar verebilir. Bu hasar zamanla oluşur.

CİLDİNİZE NAZİK OLUN

American Academy of Dermatology Association "Yüzünüzü ovmak daha temiz yapmaz, ancak ovmak cildinizi tahriş edebilir ve bu da gözeneklerinizin daha büyük görünmesine neden olabilir. Gözeneklerinizi toplamak, sıkmak veya kazmak da cildinizi tahriş ederek gözeneklerin daha belirgin görünmesini sağlar. Bu sebeplerden dolayı cildinize çok nazik davranmak istersiniz. Yüzünüzdeki cildi asla ovalamayın, ovalamayın, almayın veya sıkmayın." diyor

Kozmetik Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Topal sıkılaşma yöntemi ile uzun vadede geniş gözeneklerin nasıl küçüleceği konusunda şu tüyoları sıralıyor...

Öncelikle günlük rutin bir bakımınız olmalı. Gece uyumadan önce cilt temizliğinizi cilt temizleme losyonları ile yapmalısınız. Makyaj ve benzeri ürünleri cildinizden uzaklaştırdıktan sonra mutlaka cildinizi toniklemenizi öneririm. Bu rutin cilt bakımınızı ihmal etmeyin.

2-3 ayda bir cildinizdeki gözeneklerinizin durumuna göre profesyonel medikal cilt bakımları da yaptırmanız gözeneklerinizin daha da genişlemesini azaltacaktır.

Uzun vadede, genişleyen gözeneklerinizde küçültmek için ise; azaleik asit ve retinol krem kullanmak gözeneklerinizde daha uzun süreli küçülmelere sebep olacaktır. Bu tarz ilaç düzeyinde kremler kullanacaksanız bir dermatoloji uzmanından fikir almanızı mutlaka öneririm.

Daha uzun vadeli olarak gözeneklerde küçülme sağlamak için Dünya’da en güvenilir sonuçları sunan uygulamalar ise Fraksiyonel Ablatif Lazer uygulamalarıdır. Fraksiyonel Ablatif lazer uygulamaları, özellikle yüzünüzdeki sebase yağ bezlerinde küçülme etkisi yaratır ve doğal olarak gözeneklerinizde küçülür. Uzun dönemde gözenek görünümünüzde ciddi küçülme sağlar ve cildinizin homojen görünümüne büyük katkı sunar.

EVDE KOLAYCA UYGULAYACAĞINIZ YÖNTEMLER

Limon Suyu Sürmek: Limon suyu cilt gözeneklerini sıkılaştırmak için kullanılan en doğal yöntemlerden biridir. Cildi bakterilerden temizlemek, arındırmak, yatıştırmak ve lekeleri gidermek gibi birçok faydası bulunan limon, gözeneklerin sıkılaşmasını da büyük ölçüde sağlar. Limon suyunu cilde uygulamak için öncelikle cildin bir bölümünde denemeniz faydalı olacaktır. Oldukça asidik bir yapıya sahip limon suyu bazı hassas cilt tiplerinde tahrişe neden olabilir. Limon suyunu cilde uygulamak için uygun bir kap içerisine sıkıp pamuk yardımıyla sürebilir veya direk olarak limonun kendisini cildinizde gezdirebilirsiniz.

Buz Uygulamak: Cilt gözeneklerini sıkılaştırmanın bir diğer yöntemi de cilde belirli sürelerle buz uygulamaktır. Gözenekler üzerinde şok etkisi yaratan buz, genişleyen gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar. Buzluktan çıkarılan buzu herhangi bir şey yapmadan direk olarak sıkılaşmasını istediğiniz bölgede gezdirebilirsiniz. Gözle görülür bir değişim görmek için belirli periyotlarda ve düzenli bir şekilde uygulamaya devam edilmelidir.

Maden Suyu: İçeriğinde bulunan mineraller sayesinde birçok faydası bulunan maden suyu, cilt sağlığı için de oldukça önemlidir. Gözeneklerin sıkılaşması için bir maden suyunun gazı alındıktan sonra cildinizi yıkayabilirsiniz. Ayrıca bir diğer uygula yöntemi de maden suyunu buz kalıplarına dökerek dondurmak ve daha sonra bu buz kalıplarını sıkılaşmasını istediğiniz bölgeye uygulamaktır.

Gül Suyu: Hem bitkisel hem de oldukça güzel bir kokuya sahip olan gül, cilt bakım ürünü olarak oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip bir bitkidir. Gül yapraklarının damıtılması yöntemi ile elde edilen gül suyunun cilt sağlığına faydaları da oldukça fazladır. Temiz cilde uygulanan gül suyu düzenli kullanımda cildin sıkılaşmasını sağlar.

Yumurta Akı Maskesi: Yumurta akı maskesi cilt yapısında bulunan gözeneklerin küçülmesi için kullanılan doğal bir yöntemdir. Her evde bulunan bir malzeme olması nedeniyle de cildi sıkılaştırmak için yumurta akı maskesine sıkça başvurulur.







