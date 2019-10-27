Galatasaray'ın ilk 11'i

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut Nayir

Sakatlıklar dikkat çekiyor

Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor.





Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Douglas'ın sakatlıkları bulunuyor. Bu üç isim derbide forma giyemeyecek.





Önceki antrenmana sakatlıkları sebebiyle katılamayan Victor Ruiz, Gökhan Gönül, Diaby ve N’Koudou'un son idmanda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi. Bu oyuncular için gözler teknik direktör Abdullah Avcı'da.





Galatasaray'da ise Falcao sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Lemine ise maça hazır durumda.









Formsuz iki takım

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de beklentilerin çok altında bir dış saha performans sergiledi. Ligde dış sahada 4 maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan kaybetti.





Beşiktaş ise 8 maçta 9 puanla 13. sırada bulunuyor ve taraftarından son birkaç maçtır tepki görüyor.

346. randevu

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşacak olan Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 346. kez birbirine rakip olacak.





Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, geride kalan 345 maçın 122'sini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 452 golle karşılık verdi.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.





Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.