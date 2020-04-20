Türkiye Gözler Erdoğan'da! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
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Gözler Erdoğan'da! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak

Türkiye

Gözler Erdoğan'da! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak

Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni tedbirleri kararlaştıracak. İlk gündem maddesi ise, 23 Nisan'daki bayramda başlaması planlanan sokağa çıkma yasağının, 26 Nisan'a kadar uzatılarak 4 güne çıkarılması olacak. Son kararı tüm gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

20 Nisan 2020, Pazartesi 08:54 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, corona virüs tedbirleri kapsamında dördüncü kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında daha öncekiler gibi yine salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler, uygulamalar ve ekonomiye etkileri en önemli gündem olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına başkanlık edecek. Üç kez telekonferans yöntemiyle gerçekleşen kabine toplantısı yine aynı yöntemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki Huber Köşkü’nden katılacak. Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda da bulunacak.

Bakanlardan sunum

Toplantının ana gündemini daha önce olduğu gibi yine Kovid-19 oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunum yapacağı kabine toplantısında Corona virüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek. Sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. Her bakan corona virüs ile mücadelede yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönem hazırlıkları kapsamında bilgi verecek. Corona virüsün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak.

Toplantıdan 23 Nisan’dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilanı kararı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

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