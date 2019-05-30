Bekçilik sınavı için hala bir tarih geçilmiş değil... Bekçi adayları günbegün Polis Akademisi'nin resmi sitesine girerek herhangi bir duyuru var mı diye araştırıyor. Bekçilik sınavı ne zaman?' sorusu ise her geçen gün daha da artıyor. İşte daha önceki sürece ilişkin detaylar...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçilik ön sağlık sonuçları hakkında yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki bekçilik alımı ile ilgili süreç 27 Mayıs'ta başlamış ön sağlık ve başvuru merkezlerinin ilanı 6 Temmuz'da açıklanmıştı. Adaylar 20 Ekim'de sınav girmişti. Şimdi bu süreç göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Haziran tarihinde açıklanması, sınavın ise 25 Temmuz'da yapılması bekleniyor.