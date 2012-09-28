Gözlerde sonbahar ışıltısı

Bu sonbahar özellikle geceleri ışıltılı ürünler dikkat çekecek. Makyajda gözler vurgulanacak , kedi gözü makyajı, belirgin kaşlar çok gözde!

2012 sonbahar göz makyaj rengi kahverengi,altın ve bronz tonları, kedi gözü makyajında siyah renk dışında bu yıl kahverengi ve kobalt mavisi renkleri de kullanılacak; yanaklar pembe, dudaklar ise bordo olacak.

Pastel Magic Diamond ile siz de ışıltılı gözlere sahip olabilirsiniz. Tavsiye edilen tüketici fiyatı : 14,40 TL



Pastel Metalik ikili far, kremsi yapısı , baskın örtücülüğü ve ikili metalik renkleri bir araya getiren seride bu yıl kobalt mavisi ve kahverengi tercih edilebilir

Tavsiye edilen tüketici fiyatı :16,90 TL



Pastel Ponpon Allık , Türkiye’de ponpon ile uygulana ilk allık olan ponpon allık yanaklara pırıltı verir ve ipeksi bir dokunuş hissi yaratır.

Tavsiye edilen tüketici fiyatı 19,95 TL



Pastel Kaş Kalemi, kaşların rengini canlandırıp etkili ve belirgin olmasına yardımcı olur.

Tavsiye edilen tüketici 9,90 TL