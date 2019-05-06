'Gözleri oyuldu' demişlerdi, hasta çıktı!

Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan Golden Retriever ırkı köpeğin gözlerinin oyulduğu iddiası tepkilere neden olmuştu. Pazar Kaymakamlığı ve hayvanseverler tarafından köpek, Sohayko Derneği aracılığıyla tedavi edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

'AĞIR BİR KANSER GEÇİYOR'

Veteriner hekimin yaptığı kontrollerde köpeğin gözlerinin oyulduğu iddiası asılsız çıktı. Köpeğin ağır bir kanser rahatsızlığı geçirdiği tespit edildi. Köpeğin tedavisine Veteriner Hekim Esma Yıldar tarafından devam edileceği, gözdeki görme kaybı için ise Veteriner Hekim Murat Saroğlu’ndan destek alınacağı kaydedildi.

'ÇOK AĞIR BİR KANSER RAHATSIZLIĞI GEÇİYOR'

Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz, gözlerinin oyulduğu söylenilen köpeğin hasta olduğunu ifade ederek, "Veterinerlerimizin ilk kontrollerinde köpeğin ağır bir kanser rahatsızlığı geçirdiği belirlendi. Gözleri ve ağız içi inanılmaz şekilde yaralarla kaplı. Kanayan bu yaralara acil müdahale bulunuldu. Vatandaşlarımız sosyal medyada her gördüklerine inanmasınlar. Bu olay resmen bir ülkemizde infiale yol açtı" dedi.

Köpeğe sahip çıkan Leyla Çetin Ünlü onu tedavisi için İstanbul'a götürmüştü.

'YURT DIŞINDAN BAZI İLAÇLAR TEMİN EDİLECEK'

Köpeğin kurtarılmasına destek olan Pazar Kaymakam vekili Ömer Saygılı’ya, Pazar ilçe jandarma komutanlığına ve hayvanseverlere teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Köpeğin tedavisi çok uzun ve meşakkatli olacak. Muhtemelen tedavi için yurt dışında bulunan bazı ilaçlar temin etmeleri gerekecek" diye konuştu.

İHA