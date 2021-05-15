Göztepe 1- Beşiktaş 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Beşiktaş kritik mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlılar bu sonuçla Süper Lig'de şampiyon oldu.
15 Mayıs 2021, Cumartesi 19:51 Son Güncelleme:
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Maç sonucu: Göztepe: 1 Beşiktaş: 2
82.dk: Berkan yerine Burekovic oyuna girdi.
80.dk: Göztepe pas yaparak Beşiktaş yarı alanına yerleşmeye çalışıyor.
Göztepe: 1 Beşiktaş: 2
69.dk: Ghezzal penaltıdan atıyor.
54.dk: Larin ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Top Atınç'tan döndü.
48.dk: Gökhan Töre sağ kanatta yerde kaldı. Beşiktaş bir duran top şansı elde etti.
51.dk: Beşiktaş rakip yarı alanda pas yaparak boşluk bulmaya çalışıyor.
İLK YARI SONA ERDİ
37.dk: Atiba'nın pasıyla Rosier, ceza sahasının sağında topla buluşmak istedi. Ama topun üstüne basıp düşünce pozisyonunu kaybetti.
38.dk: Ghezzal sol kanattan ortasını yapmak istedi. Esiti'den seken top taca çıktı.
Göztepe: 1 Beşiktaş: 1
24.dk: GOL Berkan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Atınç topu indirdi. Arka direkte yapılan kafa vuruşu direkten dönüp Alpaslan'ın önünde kaldı. Alpaslan topa dokundu ve topu ağlara gönderdi.
16.dk: Göztepe bu dakikalarda Beşiktaş yarı sahasına yerleşti.
19.dk: Göztepe bir kez daha pas yaparak oyunu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.
Göztepe: 0 Beşiktaş: 1
9.dk: GOL Ghezzal'ın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu kale sahasına doğru indirdi. O bölgede topla buluşan Vida topa dokundu ve fileleri havalandırdı.
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER:
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat Paluli, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Halil Akbunar, Soner, Ndiaye, Jahovic
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin