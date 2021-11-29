Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu ve özeti)
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
29 Kasım 2021, Pazartesi 22:04 Son Güncelleme:
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19. dakikada Soner’in soldan pasında Fenerbahçe kalesi önünde karambol oluştu. Karambolde topu önünde bulan Jahovic uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
34. dakikada Soner’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Halil Akbunar, topu tekrar Soner’e göndermek istedi. Savunmadan seken topu önünde bulunan Halil’in vuruşunda top az farkla auta gitti.
40. dakikada Mesut’un kısa düşen pasında topu önünde bulan Jahovic, topla ceza sahasına kadar girdi. Berke ile karşı karşıya kalan Jahovic, topu ağlara gönderdi. 1-0
47. dakikada Jahovic’in pasında topla buluşan Halil’in şutunda top, Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda direğe çarparak auta gitti.
48. dakikada İrfan Can’ın ortasında topa kafayla vuran Serdar Dursun topu kaleye gönderdi. 1-1
57. dakikada Halil’in soldan pasında kale önünde bulunan Jahovic, uygun durumda topa dokunamadı.
79. dakikada Jahovic’in pasında Berke ile karşı karşıya kalan Soner’in şutu Berke’de kaldı.
Goller: Jahovic (dk. 40) (Göztepe), Serdar Dursun (dk. 48) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Filip Novak (dk. 88) (Fenerbahçe)
İZMİR (İHA)