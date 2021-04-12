Süper Lig ekibi Göztepe, 1950 yılında kazanılan şampiyonluk için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen başvuru yapıldığını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 1959 öncesi şampiyonluk kazanan kulüplere yaptığı çağrının ardından bu başvruların artması bekleniyor.



