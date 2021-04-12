Futbol Göztepe 1950 yılındaki şampiyonluk için TFF'ye başvuru yaptı

Göztepe 1950 yılındaki şampiyonluk için TFF'ye başvuru yaptı

Futbol

Göztepe 1950 yılındaki şampiyonluk için TFF'ye başvuru yaptı

Göztepe kulübü, 1950 yılında kazandığı şampiyonluğu için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 13:50 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekibi Göztepe, 1950 yılında kazanılan şampiyonluk için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen başvuru yapıldığını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 1959 öncesi şampiyonluk kazanan kulüplere yaptığı çağrının ardından bu başvruların artması bekleniyor.


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