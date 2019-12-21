Göztepe attı, Aslan seyretti

Süper Lig´de geçen hafta evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp yara alan Galatasaray, Göztepe deplasmanından eli boş döndü: 2-1. Maçın 9’uncu dakikasında Jerome´nin golüyle yenik duruma düşen Galatasaray, 27´de Gassama´nın ters vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1.

Ancak 61´de sahneye çıkan Halil, Galatasaray’ı yıkan isim oldu. Bu sonuçla ligdeki 4’üncü mağlubiyetini alan Galatasaray, 24 puanda kalıp zirvenin gerisine düştü. Göztepe ise 23 puana yükselerek üst sıralar için umutlandı.