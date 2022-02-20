Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, koronavirüse yakalandı
Göztepe, Başkan Mehmet Sepil’in PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.
20 Şubat 2022, Pazar 18:36 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde kötü bir haber aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Mehmet Sepil’e yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı. Mehmet Sepil’in genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran İzmir temsilcisi, Sepil’in tedavi ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiğini bildirdi.
İZMİR (İHA)
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