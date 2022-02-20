Futbol Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, koronavirüse yakalandı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, koronavirüse yakalandı

Futbol

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, koronavirüse yakalandı

Göztepe, Başkan Mehmet Sepil’in PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.

20 Şubat 2022, Pazar 18:36 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray ile oynanacak maç öncesinde kötü bir haber aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Başkan Mehmet Sepil’e yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı. Mehmet Sepil’in genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran İzmir temsilcisi, Sepil’in tedavi ve izolasyon sürecinin evinde devam ettiğini bildirdi.

İZMİR (İHA)

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