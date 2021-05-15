Futbol Göztepe - Beşiktaş maçı (CANLI)

Göztepe - Beşiktaş maçı (CANLI)

Futbol

Göztepe - Beşiktaş maçı (CANLI)

Süper Lig'in 42. ve son haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 19:51 Son Güncelleme:
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İlk yarı oynanıyor

Göztepe: 0 Beşiktaş: 0

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER:

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat Paluli, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Halil Akbunar, Soner, Ndiaye, Jahovic

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe - Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

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