Göztepe - Beşiktaş maçı (CANLI)
Süper Lig'in 42. ve son haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.
15 Mayıs 2021, Cumartesi 19:51 Son Güncelleme:
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İlk yarı oynanıyor
Göztepe: 0 Beşiktaş: 0
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER:
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat Paluli, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Halil Akbunar, Soner, Ndiaye, Jahovic
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe - Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetiyor. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.