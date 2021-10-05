Göztepe'de 8 Eylül'de göreve başlayan Nestor el Maestro ile yollar her an ayrılabilir. Kimsenin bilmediği ve sürpriz şekilde göreve getirilen Maestro ile yarın bir görüşme yapılacak. Yönetim, bu toplantıdan ayrılık kararı ile çıkabilir.

Başkan Mehmet Sepil yeni hoca arayışlarında eski hocası Tamer Tuna'yı veto etti. Gündeme gelen en belirgin isim ise bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Alman teknik adam Bernd Schuster oldu.