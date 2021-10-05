Göztepe, Beşiktaş'ın eski hocasını gündemine aldı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 8. haftası geri kalan ligde 2. hocasını da göndermek üzere. Ünal Karaman'dan sonra Nestor el Maestro ile anlaşan İzmir ekibi, bu hocada da aradığını bulamadı. Maestro sadece 1 ay önce göreve gelmişti.
05 Ekim 2021, Salı 13:24 Son Güncelleme:
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Göztepe'de 8 Eylül'de göreve başlayan Nestor el Maestro ile yollar her an ayrılabilir. Kimsenin bilmediği ve sürpriz şekilde göreve getirilen Maestro ile yarın bir görüşme yapılacak. Yönetim, bu toplantıdan ayrılık kararı ile çıkabilir.
Başkan Mehmet Sepil yeni hoca arayışlarında eski hocası Tamer Tuna'yı veto etti. Gündeme gelen en belirgin isim ise bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Alman teknik adam Bernd Schuster oldu.