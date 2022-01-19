Göztepe, evinde Sivasspor’u 2-1 mağlup etti

20. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Baku’nun pasıyla ceza yayı üzerinde bulunan Lourency, kaleyi denedi, kaleci Ali Şaşaş topun sahibi oldu.

22. dakikada sol taraftan Berkan Emir’le köşe vuruşu kullanan Göztepe’de, ceza sahası yükselen Atınç, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0

32. dakikada sağ kanattan yüklenen Sivasspor’da Erdoğan’ın kale önüne ortaladığı top yerden sekerek savunmayı şaşırttı. Altı pas üzerinde topla buluşan Henrique topa dokunda ancak kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.

40. dakikada Göztepe ceza sahası önünde yaşanan pozisyonda Atınç’ın Yatabare’yi düşürmesi sonucunda Sivasspor, sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Uğur, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderse de top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

46. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında, Ahmet’in ortasına ceza sahası içinde yarım vole vuran Cofie’nin şutunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı. Ancak hakem Suat Arslanboğa itirazlar sonucunda VAR’a giderek pozisyonda Arslanagic’in Cofie’ye müdahalesini tespit etti ve ardından penaltı kararı verdi.

50. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Henrique, yerden kalenin soluna gönderdiği şutunda golü buldu. 1-1

79. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Cofie’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Erdoğan, soluna çekerek topa vurdu, meşin yuvarlak savunmaya çarparak direk dibinden kornere çıktı.

80. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Jahovic, taç çizgisi kenarından yaklaşık 50 metre depar atarak topla birlikte ceza sahasına girdi. Jahovic’in kale önüne çevirdiği topa dokunan Tijanic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Goller: Atınç (dk. 22), Tijanic (dk. 80) (Göztepe), Henrique (dk. 50 pen.) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Obinna, Lourency, Soner (Göztepe), Camara, Kerem, Caner, Kayode (Sivasspor)

İZMİR (İHA)



