Futbol Göztepe, Franco Di Santo’yu kadrosuna kattı

Göztepe, Franco Di Santo’yu kadrosuna kattı

Futbol

Göztepe, Franco Di Santo’yu kadrosuna kattı

Göztepe, 32 yaşındaki Arjantinli golcü Franco Di Santo’yu 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

18 Ocak 2022, Salı 19:25 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar kapsamında 32 yaşındaki santrfor Franco Di Santo’yu kadrosuna kattı. Arjantinli golcüyü İzmir’e getiren Göztepe, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip transferi sosyal medya hesaplarından duyururken, Arjantinli oyuncuya "Hoş geldi" diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Kariyerinde Arjantin A Milli Takımı tecrübesi de bulunan Franco; Audax Italiano, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atlético-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formasını giydi.

İHA

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