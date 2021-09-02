Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni teknik direktörünü belirledi. İlk 3 haftada sadece 2 puan toplayıp deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı. Ligin 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasını locadan seyreden Korkut'la yapılan görüşmelerde tüm pürüzler giderildi ve 47 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinin yeni teknik direktörü oldu.

Fanatik