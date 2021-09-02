Futbol Göztepe göreve Tayfun Korkut'u getirdi

Göztepe göreve Tayfun Korkut'u getirdi

Futbol

Göztepe göreve Tayfun Korkut'u getirdi

Süper Lig'in 3. haftası sonrasında Ünal Karaman ile yollarını ayıran Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Tayfun Korkut'u getirdi.

02 Eylül 2021, Perşembe 15:32 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni teknik direktörünü belirledi. İlk 3 haftada sadece 2 puan toplayıp deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar Tayfun Korkut'la anlaşma sağladı. Ligin 2'nci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasını locadan seyreden Korkut'la yapılan görüşmelerde tüm pürüzler giderildi ve 47 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinin yeni teknik direktörü oldu. 

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