Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni stadyum heyecanı yaşanıyor. Maçlarını uzun süredir 12 bin 500 kişilik Bornova Stadyumu'nda oynayan ve bu durumdan çok da memnun olmayan Göztepe, 2 senedir kendi stadının bitmesini bekliyordu.

2017 yılının Haziran ayında 219 milyon lira ihaleyle yapımına başlanan 20 bin kapasiteli Gürsel Aksel Stadyumu, nihayet açılıyor.

Devamlı aktif olan bir tesis olacağı açıklanan stadyumda taraftarın maç öncesinde toplanabilmesi için 13 dönüm büyüklüğünde bir meydan tasarlandı.









Yapının mimarı Tuğrul Büyüköken, stadın bitiş tarihi için "Teknik anlamda 26 Aralık 2019 tarihine kadar bu imalatların tamamı bitiyor gibi görünüyor. Sadece çim sahanın tamamen entegre olabilmesi için hibritte 2 hafta bekleme süremiz olacak. Stadımızın 15-17 Ocak itibariyle müsabaka oynanmasına hazır hale gelmesi için çalışıyoruz" demişti.

Stadın açılışına sayılı günler kala Göztepe, yeni mabedinin 3 boyutlu bir animasyonunu yayınladı.