Göztepe’de ilk yolcu Tayfur

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl sarı-kırmızılılara veda etti. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Tayfur, taraftarlara ve camiaya teşekkür etti. Bu mesajın ardından kulüpten de Tayfur’a veda mesajı gelirken, deneyimli oyucuya emekleri için teşekkür edildi.

Son 3 sezonda formasını giydiği sarı-kırmızılı formayla 46 maça çıkan Bingöl, takımın Spor Toto Süper Lig’e çıkmasında katkı sağlamıştı.

İZMİR (İHA)