Göztepe’de ilk yolcu Tayfur

MKE Ankaragücü’nü devirerek ligde kalan Göztepe’de ilk ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl takımdan ayrıldı

27 Mayıs 2019, Pazartesi 22:37
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Göztepe’de ilk yolcu Tayfur

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl sarı-kırmızılılara veda etti. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Tayfur, taraftarlara ve camiaya teşekkür etti. Bu mesajın ardından kulüpten de Tayfur’a veda mesajı gelirken, deneyimli oyucuya emekleri için teşekkür edildi. 

Son 3 sezonda formasını giydiği sarı-kırmızılı formayla 46 maça çıkan Bingöl, takımın Spor Toto Süper Lig’e çıkmasında katkı sağlamıştı. 

İZMİR (İHA)

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