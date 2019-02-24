Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Kemal Özdeş'le yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Ligde oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılı ekip, 15. haftada Bayram Bektaş'ın görevine son verdikten sonra teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş'le 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde de istediği sonuçları alamayan İzmir ekibi, 23. hafta sonunda bir teknik direktörle daha yollarını ayırmış oldu.

Göztepe, Süper Lig'de 23 puanla 13. sırada yer alıyor.

Yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyunun Bilgisine: Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz.