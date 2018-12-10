Son olarak bu sezon Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, imza törenin ardından Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takımın başındaki ilk idmanına çıktı. Göztepe, Süper Lig'in 16. haftasında cuma günü Bornova Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek. Kemal Özdeş kariyerinde Konyaspor, Manisaspor, Karşıyaka, Balıkesirspor Baltok ve Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulundu.



