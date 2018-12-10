Göztepe'de Kemal Özdeş imzaladı

Teknik direktör Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi resmen başladı. Yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

10 Aralık 2018, Pazartesi 17:31 Son Güncelleme:
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Göztepe'de Kemal Özdeş imzaladı

Son olarak bu sezon Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, imza törenin ardından Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takımın başındaki ilk idmanına çıktı. Göztepe, Süper Lig'in 16. haftasında cuma günü Bornova Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek. Kemal Özdeş kariyerinde Konyaspor, Manisaspor, Karşıyaka, Balıkesirspor Baltok ve Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulundu. 


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