Göztepe'de Traore 6 ay sahalardan uzak kalacak
Göztepe'de, dünkü Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore için 6 aylık tedavi süreci öngörüldüğü bildirildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, dünkü Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore için 6 aylık tedavi süreci öngörüldüğü bildirildi.
6 AY YOK!
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandığı, ameliyatı planlanan oyuncu için 6 aylık bir tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi.
Lamine Gassama'nın ise sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandığı, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
AA