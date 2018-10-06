Göztepe'de Traore 6 ay sahalardan uzak kalacak

Göztepe'de, dünkü Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore için 6 aylık tedavi süreci öngörüldüğü bildirildi

06 Ekim 2018, Cumartesi 20:33
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, dünkü Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore için 6 aylık tedavi süreci öngörüldüğü bildirildi.

6 AY YOK!

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandığı, ameliyatı planlanan oyuncu için 6 aylık bir tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi.

Lamine Gassama'nın ise sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandığı, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

AA

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