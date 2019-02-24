Göztepe’de Tuna tamam

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’a 3-1 yenilerek düşme hattına gerileyen ve teknik direktör Kemal Özdeş’le yollarını ayıran Göztepe, eski çalıştırıcısı Tamer Tuna ile prensipte anlaşmaya vardı

24 Şubat 2019, Pazar 22:58
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Göztepe’de Tuna tamam

Bugün yapılan görüşmelerde başkan Mehmet Sepil’in genç teknik adamla mutabakata vardığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların yarın atılacağı kaydedildi.

SİVASSPOR'A İMZA ATMIŞTI

Geçen sezon 14 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Göz-Göz’de çalışan Tamer Tuna, lig biter bitmez sarı kırmızılarla vedalaşıp Sivasspor’a imza atmıştı. Göztepe’de 34 haftada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi alıp 49 puan toplayan Tuna sezonu 6'ncı sırada bitirerek başarılı bir grafik ortaya koymuştu.

Onur ATIŞ / İZMİR (DHA)

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