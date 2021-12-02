Göztepe'den kupada farklı galibiyet
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Göztepe, evinde TFF 3'üncü Lig takımlarından Kahta 02 Spor'u 5-0 yenerek 5'inci tura yükseldi.
02 Aralık 2021, Perşembe 19:49 Son Güncelleme:
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İzmir ekibinin gollerini 20 ve 55'inci dakikada Ndiaye, 42'nci dakikada Kahraman, 79'uncu dakikada Arslanagic, 86'ncı dakikada ise Baku kaydetti.
20'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Beykan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ndiaye, topu uzak köşeye gönderdi: 1-0.
42'nci dakikada soldan Beykan'ın ortasında arka direkte Kahraman kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.
İlk yarı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
55'inci dakikada ceza sahasında Arslanagic'in kafayla indirdiği topu yakın mesafeden Ndiaye filelere gönderdi: 3-0.
79'uncu dakikada sağdan Efe Can'ın ortasında ön direkte Arslanagic kafayla farkı 4'e çıkardı: 4-0.
81'inci dakikada Baku'nun sağ çaprazdan şutunda top direğe de çarparak dışarı çıktı.
86'ncı dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topla ceza sahasında buluşan Baku, sert bir vuruşla ağları sarstı: 5-0.
Göztepe müsabakayı 5-0 kazandı.
GOLLER: Dk. 20 - Dk. 55 Ndiaye, Dk. 42 Kahraman, Dk. 79 Arslanagic, Dk. 86 Baku (Göztepe)
SARI KARTLAR: Emrullah (Kahta 02)
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA)