Göztepe ile Galatasaray dün akşam İzmir'de karşı karşıya geldi. Kümede kalma yarışı veren iki takımdan kazanan, son dakikalardaki penaltıyla Galatasaray oldu. Göztepe camiası ise hakem kararlarından oldukça şikayetçiydi. Hem başkan Mehmet Sepil hem de teknik direktör Nestor el Maestro oldukça hiddetliydi.
Maestro'ya tercüman sansürü
Göztepe'nin Sırp hocası Nestor el Maestro, maç sonu konuşmasında sert ifadeler kullandı. Maestro, konuşmasının bir bölümünde "Bu takımın başında olmakla ilgili bir sıkıntım yok ancak ligin bir parçası olmaktan utanıyorum. Türkiye liginden utanıyorum. Bugün verilen kararlar utanç dolu" dedi ancak tercümanından sansür yedi.
Maestro'nun cümleleri, "Bu takımın hocası olmaktan mutluyum ancak bugün bazı konulardan utanç duydum. Türk futbolu için de aynı şeyi hissettim" olarak çevrildi.
Mehmet Sepil'den yazılı açıklama
Göztepe'de koronavirüse yakalanması nedeniyle maçı evinden takip eden Başkan Mehmet Sepil, maç sonunda şunları söyledi:
Türk futbolu adına utanç duyuyorum. Arda Kardeşler ile olan problemimiz yıllardır biliniyor. Maçı orta hakem değil VAR yönetti. Birçok kulübün başkanı çıkıp "Ben şu hakemi istemiyorum" diyor ve o hakemler verilmiyor. Gerçekten Türk futboluna yazık.
Arda Kardeşler ne yaptı?
Göztepe - Galatasaray maçında tam 5 kez penaltı noktasını gösteren Arda Kardeşler, bu penaltılardan birini ve pozisyon sonucu oluşan kırmızı kart kararını iptal etti.
3 kez VAR'a giden Kardeşler, çalkantılı maça rağmen maç sonunda hakem yorumcularından kötü not almadı.
Verdiği kararların hepsinin doğru olduğu söylenen Kardeşler'in eleştirildiği asıl nokta ise VAR hakemi Mete Kalkavan'ın yardımları sayesinde maçı yönetebilmiş olmasıydı.
Kardeşler maçın sonucunu etkileyecek bir hata yapmadı ancak kritik kararların hepsinde VAR yardımıyla doğruyu bulabildi.