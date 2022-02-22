Maestro'ya tercüman sansürü

Göztepe'nin Sırp hocası Nestor el Maestro, maç sonu konuşmasında sert ifadeler kullandı. Maestro, konuşmasının bir bölümünde "Bu takımın başında olmakla ilgili bir sıkıntım yok ancak ligin bir parçası olmaktan utanıyorum. Türkiye liginden utanıyorum. Bugün verilen kararlar utanç dolu" dedi ancak tercümanından sansür yedi.

Maestro'nun cümleleri, "Bu takımın hocası olmaktan mutluyum ancak bugün bazı konulardan utanç duydum. Türk futbolu için de aynı şeyi hissettim" olarak çevrildi.