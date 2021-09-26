Göztepe'nin golü sonrası ortalık karıştı! Fatih Terim ile taraftar arasında gerginlik
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçına konuk ekibin attığı gol ve sonrasında yaşananlar damga vurdu. Teknik direktör Fatih Terim, golün ardından bir taraftarla tartıştı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da gerginlik çıktı.
26 Eylül 2021, Pazar 22:42 Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig'in 7. hafta maçında gergin anlar yaşandı.
Mücadelenin 43. dakikasında Luyindama'nın kaptırdığı topta Ndiaye topu ağlarla buluşturdu ve Göztepe'yi öne geçiren golü kaydetti.
TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Golden hemen sonra tribündeki bir grup Luyindama'yı ıslıkladı. Bu hareketin ardından bazı taraftarlar da ıslıklayanlara tepki gösterdi.
Topu ayağına aldığında ıslıklanan tecrübeli oyuncuya arkadaşları moral vermeye çalıştı. Tribünler top kayıpları yapan Annholt'u da ıslıkladı.
MUSLERA'YA DA TEPKİ
Gol pozisyonunda kaleden açılmakta tereddüt eden ve vuruş esnasında ceza sahası dışında Fernando Muslera'ya da sosyal medyada tepki gösterildi. Bazı taraftarlar, Luyindama kadar Uruguaylı kalecinin hatalı olduğunu savundu.
DEVREDE KENARA ALINDI
Fatih Terim, ikinci yarı öncesinde golde hatası olan Christian Luyindama'yı ve Cezayirli Sofiane Feghouli'yi oyundan aldı.
FATİH TERİM İLE TARAFTAR ARASINDA GERGİNLİK
Ndiaye’nin golünden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, arka bölümündeki tribünden bir taraftarla kısa süreli münakaşaya girdi.
İdari menajer Mert Çetin araya girip yatıştırdı. Fatih Terim, devre arasının bitimi ile tünele girerken o bölüme doğru el işareti yaparak soyunma odasına gitti.
TAKIMI ÇAĞIRDILAR
Galatasaraylı taraftarlar, ilk yarının son düdüğüyle tüm takımı tribünlere çağırarak alkışladılar.
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