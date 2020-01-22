Hafta sonu sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe'den golcü hamlesi geldi. Sarı kırmızılı takım Brondby forması giyen Kamil Wilczek'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Son olarak Brondby forması giyen Polonyalı oyuncu Kamil Wilczek ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladık" denildi.

Wilzcek bu sezon İsveç ekibiyle çıktığı 18 lig maçında 17 gol kaydetti.