Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. Ünal Karaman’la bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Sepil, deneyimli teknik adamda karar kıldı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya da teknik direktörlük görevi için Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Ünal Karaman’la bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Sepil, deneyimli teknik adamda karar kıldı. Son olarak Trabzonspor ve Çaykur Rizespor’u çalıştıran Karaman’ın Gençlerbirliği maçını da tribünden izleyecek.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya da teknik direktörlük görevi için Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.