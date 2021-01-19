Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman
Ünal Karaman, Göztepe'nin yeni teknik direktörü oldu. Trabzonspor'daki başarılı döneminden sonra Çaykur Rizespor'da kötü bir performans gösteren Karaman, Göztepe ile başarı arayacak.
19 Ocak 2021, Salı 12:42 Son Güncelleme:
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Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. Ünal Karaman’la bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Sepil, deneyimli teknik adamda karar kıldı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya da teknik direktörlük görevi için Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
Ünal Karaman’la bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Sepil, deneyimli teknik adamda karar kıldı. Son olarak Trabzonspor ve Çaykur Rizespor’u çalıştıran Karaman’ın Gençlerbirliği maçını da tribünden izleyecek.
Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya da teknik direktörlük görevi için Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
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