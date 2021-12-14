Türkiye Gözü dönmüş koca baldızına saldırdı! Karısı tabancayla vurdu

Gözü dönmüş koca baldızına saldırdı! Karısı tabancayla vurdu

Türkiye

Gözü dönmüş koca baldızına saldırdı! Karısı tabancayla vurdu

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı evi basan Ergün K. baldızı Ebru Ç'ye silahla saldırdı. Ebru Ç'nin karnından yaralandığını gören ablası, silahı alıp kocasını bacağından vurdu.

14 Aralık 2021, Salı 12:20 Son Güncelleme:
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Konya'da Ergün K. (27) boşanma aşamasındaki eşi Ersen K. ile aralarında çıkan tartışmada baldızı Ebru Ç.'yi tabancayla karnından yaraladı. Ersen K. ise arbedede eşinin elindeki tabancayı alıp, onu bacağından vurdu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ergün K., boşanma aşamasında olduğu eşi Ersen K.'nin kardeşi Ebru Ç. ile birlikte yaşadığı eve geldi. Ergün K., burada çıkan tartışmada tabancayla Ebru Ç.'yi karnından vurdu. Yaralanan kız kardeşini kanlar içinde gören Ersen K. ile eşi arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Ersen K., eşinin elindeki tabancayı kapıp, onu bacağından yaraladı.



Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ersen K., emniyete götürüldü.

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