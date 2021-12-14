Gözü dönmüş koca baldızına saldırdı! Karısı tabancayla vurdu

Konya'da Ergün K. (27) boşanma aşamasındaki eşi Ersen K. ile aralarında çıkan tartışmada baldızı Ebru Ç.'yi tabancayla karnından yaraladı. Ersen K. ise arbedede eşinin elindeki tabancayı alıp, onu bacağından vurdu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Dikilitaş Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ergün K., boşanma aşamasında olduğu eşi Ersen K.'nin kardeşi Ebru Ç. ile birlikte yaşadığı eve geldi. Ergün K., burada çıkan tartışmada tabancayla Ebru Ç.'yi karnından vurdu. Yaralanan kız kardeşini kanlar içinde gören Ersen K. ile eşi arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Ersen K., eşinin elindeki tabancayı kapıp, onu bacağından yaraladı.









Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ersen K., emniyete götürüldü.

İlgili Haberler Arabasından helikopteri çeken sürücüye para cezası kesildi!



