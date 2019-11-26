Gözüne top çarpan Sam Ward görme yetisini kaybetti

2020 Tokyo Olimpiyatları çerçevesinde düzenlenen buz hokeyi turnuvasında Büyük Britanya ile Malezya, 3 Kasım'da karşı karşıya gelmişti. Britanyalı hokey oyuncusu Samuel Ward, maçtaki bir pozisyonda gözüne sertçe çarpan hokey topu nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Oyuncu, yapılan tedavilere rağmen görme yetisini büyük ölçüde kaybetti.

26 Kasım 2019, Salı 10:30 Son Güncelleme:
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Büyük Britanya ile Malezya'nın karşı karşıya geldiği 2020 Tokyo Olimpiyatları buz hokeyi maçında talihsiz bir olay yaşandı.

Samuel Ward'un gözüne .ok sert şekilde çarpan hokey topu, 28 yaşındaki oyuncunun görme yetisini kaybetmesine neden oldu.

3 Kasım'da yaşanan olayın ardından ameliyat olan ve birçok farklı doktor tarafından tedavi edilen yıldız oyuncu Sam Ward, ne yazık ki gözündeki hasarın kalıcı olacağını öğrendi. Retinasının büyük zarar gördüğü açıklanan Ward, ülkesinin tanınan oyuncularından biri.

Birkaç ay beklenecek

Birkaç ay beklenecek

İngiliz sporcunun retinasındaki hasar büyük ölçüde kalıcı olacak. Fakat Ward'un görme yetisinin az da olsa ne derecede düzeleceğini görmek için birkaç ay beklenmesi gerektiği açıklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre Ward, "Gözümün yeniden görebilme ihtimali var ancak bu süreç oldukça yavaş olacak. Uluslararası müsabakalarda oynamak için yeteri kadar iyileşip iyileşemeyeceğimi zaman gösterecek. Zor bir tedavi olacak ama kolay kolay pes edecek biri değilim. Ülkemin Tokyo'daki kadrosunda yer almak için elimden geleni yapacağım" dedi.

"Ciddi bir yara"

"Ciddi bir yara"

İngiltere Milli Hokey Takımı'nın direktörü Ed Barney ise Ward için, "Çok ciddi bir yara aldı. Şu anda odaklandığımız tek şey Sam'in mümkün olan en iyi tedaviyi almasını ve maksimum desteği görmesini sağlamak. Önemli olan bu" dedi.

Sam Ward, milli takım formasını 126 kez giymiş ve 72 gol atmıştı.

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