Gözüne top çarpan Sam Ward görme yetisini kaybetti

Büyük Britanya ile Malezya'nın karşı karşıya geldiği 2020 Tokyo Olimpiyatları buz hokeyi maçında talihsiz bir olay yaşandı.
Samuel Ward'un gözüne .ok sert şekilde çarpan hokey topu, 28 yaşındaki oyuncunun görme yetisini kaybetmesine neden oldu.
3 Kasım'da yaşanan olayın ardından ameliyat olan ve birçok farklı doktor tarafından tedavi edilen yıldız oyuncu Sam Ward, ne yazık ki gözündeki hasarın kalıcı olacağını öğrendi. Retinasının büyük zarar gördüğü açıklanan Ward, ülkesinin tanınan oyuncularından biri.