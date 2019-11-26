Gözüne top çarpan Sam Ward görme yetisini kaybetti

Birkaç ay beklenecek

İngiliz sporcunun retinasındaki hasar büyük ölçüde kalıcı olacak. Fakat Ward'un görme yetisinin az da olsa ne derecede düzeleceğini görmek için birkaç ay beklenmesi gerektiği açıklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre Ward, "Gözümün yeniden görebilme ihtimali var ancak bu süreç oldukça yavaş olacak. Uluslararası müsabakalarda oynamak için yeteri kadar iyileşip iyileşemeyeceğimi zaman gösterecek. Zor bir tedavi olacak ama kolay kolay pes edecek biri değilim. Ülkemin Tokyo'daki kadrosunda yer almak için elimden geleni yapacağım" dedi.